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22 квітня • оновлено в 13:10
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На Львівщині жінка приховала COVID-19 і заразила лікарів. Відео

2.4т
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58-річна пацієнтка з села Глинськ, Львівської області, яка померла від COVID-19, приховувала від медперсоналу захворювання та тиждень провела у звичайній районній лікарні.

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Після того як медики дізналися про діагноз, їм довелося самоізолюватися прямо на робочому місці, йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин".

"Серед контактів були медичні співробітники: лікар-куратор, медсестри. А ще санітарки, які прибирали в кімнаті. Можливо, також заразилася жінка, яка лежала в палаті з хворою", – повідомив заступник головного лікаря Жовківської районної лікарні Володимир Боровик.

На Львівщині жінка приховала COVID-19 і заразила лікарів

Уже після смерті пацієнтки було встановлено, що та інфікувала щонайменше двох лікарів. З'ясувалося, що померла раніше зустрічалася з родичкою, яка приїхала з Італії.

Крім того, у селі Рудному під Львовом закрили на карантин сімейну амбулаторію, де обслуговувалися шість тисяч осіб. Медики вважають, що сімейна лікарка заразилася від літньої жінки, яка померла в інфекційній лікарні. В амбулаторії COVID-19 підтвердили в чотирьох лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 22 квітня в Україні зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом.

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Автор
Тимур Григоренко
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