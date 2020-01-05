На Львівщині завалився найдревніший монастир: фото дня

Через сильний вітер у селищі Олесько на Львівщині 3 січня обвалилась частина даху колишнього монастиря капуцинів. Зведений у XVIII ст. біля підніжжя Олеського замку монастир сьогодні є пам’яткою національного значення.

Як пише Zaxid.Net, там розташоване фондосховище галереї мистецтв ім. Бориса Возницького, у якому зберігаються різні музейні експонати. Унаслідок обвалу експонати не постраждали. Наразі дах накрили плівкою, аби уникнути протікань.

Монастир капуцинів перебуває на балансі Львівської ОДА. Директор Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького Тарас Возняк каже, що неодноразово звертався до ЛОДА з проханням про виділення коштів на ремонт приміщення.

8-9 січня відбудеться засідання спеціальної комісії за участі представників Міністерства культури і Львівської ОДА, де вирішуватиметься питання виділення грошей на ремонт даху. Також Тараса Возняк зазначив, що він звернеться з проханням, аби монастир передали на баланс галереї мистецтв.

Олеський монастир після обвалу Zaxid.Net

Олеський монастир Zaxid.Net

Олеський монастир Zaxid.Net

За словами помічника генерального директора галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького Ігора Зінкевича, вже розпочалися роботи зі створення на даху тимчасової конструкції.

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