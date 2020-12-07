На Львівщині заступниця директора побила учня: інцидент зняли на відео

У сільській школі на Львівщині вчителька української мови та літератури застосувала фізичну силу до школяра, роздаючи йому потиличники.

Інцидент трапився в селі Потелич, Жовківського району, повідомляє в Facebook "Львів Сіті".

На записі показано, що педагогиня била хлопчика, вигукуючи "Яке ти маєш право?". Про причини конфлікту між учнем і вчителем не повідомлялося.

У пресслужбі Жовківської районної державної адміністрації повідомили, що інцидент стався під час перерви між заступницею директора школи з виховної роботи та учнем 6-А класу.

"Учителька не стримала своїх емоцій на грубе поводження учня до себе і допустила неправомірні дії щодо зазначеного учня, застосувавши фізичну силу", – йдеться в інформації.

Відзначається, що у Львівській обласній держадміністрації обізнані про те, що трапилося, і була створена робоча комісія для розгляду цього питання і вжиття відповідних заходів.

"Цей випадок є неприпустимим, оскільки це школа, де повинні вчити дітей не тільки знань, а й правил поведінки, етики і деонтології. Про результати роботи комісії буде повідомлено додатково", – повідомили чиновники.

Зазначений випадок зареєстровано в поліції, буде проведена повна і всебічна перевірка.

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