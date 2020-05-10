На Львівщині вирішили відкласти послаблення карантину: названа нова дата

Карантин у Львівській області почнуть послаблювати з 15 травня – на чотири дні пізніше, ніж планувалося.

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Таке рішення прийняла обласна комісія ТЕБ та НС на засіданні 10 травня у зв'язку з зростанням кількості хворих на COVID-19, передає ZAXID.NET. Водночас у самому Львові карантин частково послаблять із 11 травня.

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"Ті всі пом’якшення, які мали безпосередньо відбуватися з 11 травня, будуть відбуватися з 15 травня. Таке рішення ми прийняли з врахуванням збільшення кількості хворих", – повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

У Львові, як повідомив заступник міського голови з розвитку Андрій Москаленко, з 11 травня запрацюють літні майданчики ресторанів, продовольчі магазини (окрім одягу та взуття), книгарні. Вони будуть працювати за спеціальними протоколами, які розробили у мерії.

"Рішення, яке було прийнято міською комісією про часткове послаблення карантину, від завтра вступає в дію. Йдеться про літні майданчики, про парки, відкриті музеї. Винятками є салони краси, перукарні і магазини з одягом і взуттям – щодо них ми будемо приймати рішення зранку 12 травня", – пояснив Москаленко.

В ОДА не відкидають ймовірності продовження карантину і після 15 травня, якщо ситуація з кількістю хворих продовжить стрімко погіршуватись.

"Якщо ми будемо втрачати людей щодня і будемо мати 50-60 позитивних тестів щодня, то думаю, що правильно буде на кілька днів відтерміновувати", – сказав заступник голови ЛОДА Іван Собко.

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