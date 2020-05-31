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31 травня • оновлено в 22:38
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На Львівщині від коронавірусу помер медик: тиждень був у важкому стані

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У місті Сокаль на Львівщині від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою COVID-19 31 травня помер медичний працівник.

Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, це вже 55 смерть на Львівщині інфікованих COVID-19, передали у пресслужбі Львовської міської ради.

За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, помер старший фельдшер підстанції екстреної медичної допомоги Сокаль. У міськраді додали, що чоловік близько 40 років віддав роботі у службі екстреної медичної допомоги. Протягом тижня він боровся з коронавірусною інфекцією, перебуваючи в лікарні у важкому стані, проте врятувати його не вдалось.

На Львівщині від коронавірусу помер медик

На Львівщині від коронавірусу помер медик

Нагадаємо, загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 1669 осіб, 409 пацієнтів одужало. За минулу добу лабораторні центри в місті провели 162 ПЛР-тестів, з яких 50 – позитивні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок неділі, 31 травня, зафіксовано 23 672 випадки коронавірусу. З них за останню добу діагноз підтвердили у 468 пацієнтів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Львів
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

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