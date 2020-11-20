Вмирають навіть діти, але карантин ігнорують: ексклюзивні подробиці про COVID-колапс на Львівщині

За весь час епідемії коронавірусу на Львівщині померло 1109 жителів регіону. Загалом область стала однією з перших, яка зіткнулася з інфекцією ще навесні цього року і, по суті, ціле літо била рекорди за кількістю як нових інфікованих, так і померлих. Найбільше хворих було після вихідних, коли в регіоні масштабно відзначали весілля та інші родинні свята. Львівщина і досі перебуває у трійці антилідерів і зі швидкістю звуку відкриває місця для нових хворих.

Як ковідний колапс зачепив регіон і як місцева влада справляється з проблемою – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Мабуть, Львівщина стала однією із перших регіонів в Україні після Буковини і Закарпаття, звідки навесні цього року почала поширюватися епідемія коронавірусу. Відтоді інфекцію виявили у 39 229 осіб. Померло 1109 осіб. Тих, хто одужали, більше – 25 379 пацієнтів. Загалом на Львівщині стабільно фіксували чималу кількість хворих навіть влітку. Причини банальні: недотримання карантину в повному сенсі цього слова. Це не лише неносіння захисних масок, як в Одесі, це ще масові гуляння людей на весіллях, днях народженнях, відвідування церков. Західна Україна традиційно вважається досить релігійною.

Окрім цього, минулого тижня мер Львова Андрій Садовий відмовився від введення кератину вихідного дня в місті, вважаючи це "дурістю". Водночас він закликав містян не відзначати банкетів, ювілеїв або весіль.

Проте, незважаючи на це, Львівщина більш-менш справляється із коронавірусною епідемією. Ситуація не дійшла до такого критичного рівня, як є у Києві чи Одесі – сказала OBOZREVATEL львівська волонтерка Наталя Липська й одразу ж додала: але все тільки починається.

"Плюс-мінус забезпечення є. У Львові такої критичної ситуації, як у Києві чи як в Одесі, немає, але вже починається. Є у нас окремі райони, де просто жах. Наприклад, Новояворівська лікарня. Пацієнти, які там лежать, розповідають про один концентратор на п’ятьох. На днях в істериці подзвонила місцева сімейна лікарка і випрошувала концентратор зі словами "допоможіть врятувати пацієнта, бо він у лікарні, де немає кисню". У них постійні перебої, чи то вони його відключають чи ще якась проблема – ні від кого не можу добитися правди. І хоч ми не видаємо концентратори до лікарнень, бо це апарат виключно для домашнього користування, змушена була дати. Був ризик, що пацієнт не переживе ніч, перебуваючи в лікарні!" – відзначила Наталя.

Щоб з’ясувати причини проблеми з киснем, OBOZREVATEL зв’язався із головним лікарем Новояворівської лікарні Григорієм Морозом. Проблема є – погодився він у коментарі, але вона суто технічного характеру і загалом не впливає на життя пацієнтів.

"Кисень у нас не централізований, а балонний. І поки переключаємо їх – проходить хвилин 5-10. Великого страху для життя людини немає, але такого, звісно, і не має бути. Намагаємось попереджувати критичні ситуації, утеплюємо обігрівачами редуктори, аби не перемерзали. Підняв зарплату сантехніку, бо, як піде – нікому просто буде і це робити. Плануємо ставити 5-тонну бочку, але то буде не раніше січня в реальності, бо не було фінансування. Поки щодня возимо кисень зі Львова. На день іде до 80 балонів. На госпіталізацію беремо переважно кисневозалежних", – розповів він.

Гострий брак кисню постав і перед львівськими лікарнями – додала волонтерка Наталя, і вони масово почали скуповувати концентратори. Зокрема, це 8-ма лікарня та лікарня у передмісті – Винники.

"Централізовано кисень у лікарні не розвели. Де вони були всі ці 9 місяців? Я у березні криком кричала: "Давайте зробимо у 4-й лікарні, на базі якої розташований хоспіс, кисневу систему. Він там ніколи зайвим не буде". Ні, не треба, казали. А коли примахнуло, нарешті у жовтні почали робити проєкт. Багато втраченого часу, зокрема і через вибори. Половину грошей використано просто нераціонально", – запевнила волонтерка.

За її словами, зараз на рівні міста обговорюється ідея зробити службу з видачі концентраторів при поліклініках, аби сімейні лікарі самі розпоряджалися, кому із пацієнтів він потрібніший. Так можна буде звільнити лікарняні ліжка для найтяжчих, бо чимало людей зможе лікуватися вдома. Наталя каже, що таку ідею можна було втілити на всеукраїнському рівні, закупивши концентратори в районах саме для амбулаторної видачі.

"Останні дні телефон замовк, і я так розумію, що люди, яким потрібен кисень, більш-менш госпіталізуються. Пару днів тому лікарня в Рудках попросила постіль і чашки. Кажуть, що там немає реанімації. Минулої п’ятниці мені дзвонили люди, просили перевести родича в реанімацію через погіршення стану, бо місцевий лікар сказав, що такого відділення не мають. Ту людину таки забрали до Львова", – наголосила Наталя.

Жінка розповіла, що незважаючи на недотримання львів'янами карантину, здається, що медична система ще поки справляється із напливом пацієнтів.

"На вулицях маса людей і машин, навіть у неділю були затори в центрі. Багато хто досі носить маску під носом. Думають, що закони фізики для них не працюють. Але водночас хворіють і молоді, і діти. У двох хлопчиків був посткоронавірусний менінгіт. У ще однієї дівчинки сатурація 85%, на кисні зараз. А влітку на ШВЛ у Львові була навіть 3-річна дівчинка. Вижила. На жаль, двоє дітей померло. В одного із них точно було ускладнення від коронавірусу. Чула ту дику історію, де батько віддав свою кисневу маску синові і помер. Це катування, як і класти кисневозалежних людей у лікарні без кисню. А тим часом наш президент із температурою 37 просто займає чиєсь місце в лікарні. Таке враження, що просто відірваний від реальності", – підсумувала волонтерка.

На днях у Львові після 12 діб безперервного ремонту відкрили 7 палат на 50 ліжок. Гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої меддопомоги Олег Самчук на своїй сторінці у Facebook запевнив, там є нові меблі, кисневі концентратори для кожного пацієнта, переносні рентген-апарати й апарати УЗД, монітори пацієнта, шприцеві насоси. Мовляв, усе необхідне для того, щоб допомагати людям одужувати.

"Ситуація у Львові така ж, як і по всій Україні приблизно. Лікарні завантажені і то добре завантажені. Проте місцеві забудовники погодились допомогти місту і в дуже швидкому темпі відкривають більше нових ліжок із киснем, інакше були би величезні проблеми. Але зникають з аптек антибактерійні препарати. І це нова проблема. Бо лікар буде, ліжко буде, кисень теж, а от ліків може не бути. Хіба що перейдемо на простіші антибактерійні препарати", – відзначив OBOZREVATEL львівський лікар Тарас Жиравецький, який є позаштатним радником Садового з питань медицини.

Тим часом на лікуванні від коронавірусу у медустановах міста нині перебуває з 4 сотні осіб. Переважно це найтяжчі пацієнти, які не можуть самостійно дихати. У 8-й міській клінічній лікарні лікується 97 пацієнтів, у 1-й міській клінічній лікарні — 89, у лікарні швидкої медичної допомоги — 259, у 5-й лікарні — 93, у 4-тій лікарні – 5-ро, у міському пологовому будинку — ще 15 осіб.

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