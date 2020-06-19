На Львівщині в лісі відкопали бідони з документами УПА: вони пролежали близько 70 років. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 06:38, 19.06.2020

У місті Мостиська Львівської області в лісі знайшли два бідони з документами Української повстанської армії, які пролежали в землі близько 70 років.

Їх випадково виявили місцеві шукачі історичних цінностей під час прогулянки з металошукачем і передали в музей, повідомляє "ТСН" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Серед знахідок – книги, документи, протоколи, журнали датовані 1940-1950-ми роками. Крім цього, також є замотаний в папері військовий квиток 1948 року одного із співробітників НКВС, який "намагався прорватися до лав УПА".

На Львівщині в лісі відкопали бідони з документами УПА
ТСН

Шукач скарбів Андрій Савка припустив, що в бідонах можуть бути архівні документи Сидора Ковпака, керівника партизанського руху опору в Україні, тому що він був добре відомий в цих краях.

На Львівщині в лісі відкопали бідони з документами УПА
ТСН

"Ми їх особливо не переглядали, бо це національне надбання. При неправильному підході можна знищити документи", – пояснив він.

На Львівщині в лісі відкопали бідони з документами УПА
ТСН

Мостиський історико-краєзнавчий музей, куди передали архівні документи, незабаром відправить їх на реставрацію.

На Львівщині в лісі відкопали бідони з документами УПА
ТСН

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Києвом в лісі знайшли закопані тіла безвісти зниклих чоловіка і жінки.

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