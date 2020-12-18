На Львівщині в ДТП постраждали 10 осіб, з них двоє дітей. Фото
Увечері 17 грудня трапилася масштабна ДТП на автодорозі Київ-Чоп неподалік від села Конюхів у Стрийському районі Львівської області.
Як повідомляється на сайті обласного управління Нацполіції, водій мікроавтобуса Volkswagen Т4, з сімома пасажирами у салоні, під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Volkswagen Golf (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів – 34-річний житель Чернівців та 47-річний мешканець Закарпаття.
Також постраждали 22-річний пасажир "Гольфа" – мешканець Закарпаття, семеро пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років та двоє дітей віком 2,5 та 4 роки – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей.
Усіх учасників ДТП доправили в лікарню. Медики уточнюють їхні діагнози.
Рятувальникам за допомогою гідравлічних інструментів довелось деблокувати чотирьох потерпілих із пошкоджених автомобілів. Крім того, вони вимкнули акумулятор у Volkswagen Т4 та промили дорожнє полотно від паливо-мастильних матеріалів.
Слідчі Стрийського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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