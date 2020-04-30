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30 квітня • оновлено в 15:21
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На Львівщині сімейна лікарка "рознесла" COVID-19 по селу

2.3т
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У селі Давидів Львівської області зафіксували спалах коронавірусу – там COVID-19 заразилися 20 людей, серед яких і сімейна лікарка.

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Водночас більшість із захворілих не пов’язані між собою, тобто джерел зараження декілька, а інфікованих може бути значно більше. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що всі вони контактували майже із 140 людьми. Заражена сімейна лікарка теж встигла прийняти багатьох пацієнтів.

"Інфікованих може бути дуже багато!" На Львівщині сімейна лікарка "рознесла" COVID-19 по селу

Через спалах коронавірусу, сільська рада звернулася до Львівської ОДА з проханням ізолювати село. В населеному пункті облаштовують карантинні пости – поліцейські стоять на основних виїздах із села, тоді як другорядні виїзди, де ґрунтова дорога, перекрили бетонними плитами.

Щоправда, для місцевих це не перепона, адже блокпости спокійно можна перетнути навіть без вимірювання температури. Її пасажирам та водіям тут перевіряють кожні декілька годин, а не постійно.

Водночас у самому селі працює гучномовець – через рупор поліція сповіщає, щоб люди не виходили із дому без зайвої потреби. Місцеві цього не дотримуються.

У сільраді запевняються, що у селі проведуть дезінфекцію вулиць, магазинів, під’їздів у багатоповерхівках та громадських місць. А ще обіцяють протестувати на наявність коронавірусу мешканців, які були контактні з хворими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря Павла Силковського, найбільший ризик зараження коронавірусом загрожує людям, які тривалий час контактують із носіями інфекції в замкнутому просторі.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Львів
Тег
медики
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