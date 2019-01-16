На Львівщині раптово скасували заборону на російську мову

Львівський окружний адміністративний суд скасував прийнятий облрадою мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Відповідне засідання пройшло в середу, 16 січня, повідомив на сторінці у Facebook позивач, журналіст Сергій Іванов-Малявін.

"Мораторій на російськомовний культурний продукт (скандальне рішення сесії Львівської облради №745 від 18 вересня 2018 роки) скасований. Щойно. За моїм позовом", — написав журналіст.

"Спасибі здоровому глузду в особі судді З. Гавдика", — додав він.

На офіційному сайті суду зазначається, що розгляд справи "про визнання протиправним та нечинним рішення" було призначено на 16:00.

Позивачами вказуються: громадська організація "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір — право народу", Іванов-Малявін Сергій Вікторович і Лихачов Роман Борисович.

Відповідач — Львівська облрада, третя особа — Львівська облдержадміністрація. Справу вів суддя Зіновій Гавдик.

Відзначимо, незадовго після публікації поста про скасування мораторію Іванов-Малявін опублікував у Facebook скріншот листування з невідомим, який запрошував його розповісти про "досягнення зі скасуванням мораторію в ефірі "60 хвилин" (пропагандистської програми на телеканалі "Росія 1").

"Це досягнення української Конституції, яка гарантує права національних меншин і українського суду. Коментарі нешанованим мною російським державним каналам я давати не буду", — написано у відповіді журналіста на скріншоті.

facebook.com/simivanovsim

Сергій Іванов-Малявін facebook.com/simivanovsim

Як писав OBOZREVATEL, на Волині в грудні 2018 року прийняли мораторій на використання російськомовного культурного продукту, який має діяти до моменту повного припинення окупації території України.

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