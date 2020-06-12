На Львівщині продовжили карантин: показники захворюваності зросли

У Львівській області продовжили ще на тиждень карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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Як повідомляється на офіційному сайті Львівської ОДА, показники захворюваності на COVID-19 у області не дозволяють послабити карантинні обмеження.

Рішення ухвалили 12 червня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

На Львівщині продовжили карантин

"Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише за двома. За інцидентністю область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин", – йдеться в повідомленні.

За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, за дві попередні доби на Львівщині зафіксовано понад 250 нових хворих на коронавірус, і це антирекорд.

"Загальний показник інцидентності по області, при нормі 12, зараз становить 21,4. Тому, зважаючи на це, про послаблення карантину поки говорити не можемо", – зазначив він.

У свою чергу, директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис повідомив, що суттєвого зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування, за останні 7 днів не спостерігається, однак ті пацієнти, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому або середньої тяжкості станах.

"Заповненість ліжок – майже 34,8%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення – 27, показник інцидентності по Львову – 41", – розповів він.

Наступне засідання, на якому розглянуть можливе послаблення карантинних заходів, відбудеться 19 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останню добу, 11 червня, Львівська область стала лідером за кількістю інфікованих коронавірусною хворобою. У регіоні зареєстрували 112 випадків COVID-19.