На Львівщині повісився 32-річний ветеран АТО

У селі Мавковичі Городоцького району Львівської області покінчив життя самогубством 32-річний ветеран бойових дій на Донбасі.

Як пише ZAXID.NET, чоловік повісився у своєму будинку, одягнений у військову форму.

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"Він залишив передсмертну записку, в якій подякував дружині за дітей, зазначив, що нікого ні в чому не звинувачує", – йдеться в повідомленні.

Знайомі загиблого пов'язують такий вчинок з наслідками для психіки після участі в АТО на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого в селі Угринів біля Івано-Франківська трагічно загинув ветеран АТО на Донбасі.

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