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2 квітня • оновлено в 16:01
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/ Суспільство

На Львівщині повісився 32-річний ветеран АТО

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У селі Мавковичі Городоцького району Львівської області покінчив життя самогубством 32-річний ветеран бойових дій на Донбасі.

Як пише ZAXID.NET, чоловік повісився у своєму будинку, одягнений у військову форму.

Ілюстрація

Ілюстрація

"Він залишив передсмертну записку, в якій подякував дружині за дітей, зазначив, що нікого ні в чому не звинувачує", – йдеться в повідомленні.

Знайомі загиблого пов'язують такий вчинок з наслідками для психіки після участі в АТО на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого в селі Угринів біля Івано-Франківська трагічно загинув ветеран АТО на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
боєць АТО самогубство Донбас
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hunt andres
hunt andres
Совестливый попался. Даже жалко хлопца...
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Xpeн с ним! Пусть они все повесятся, желательно вместе с вальцманом, парубиЙом, пашинским, парасюком, яйценюхом и ярошем!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Всех убийц детей Донбасса находит карма.
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