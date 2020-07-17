На Львівщині вирішили послабити карантин, але область – антилідер із COVID-19

У Львові, починаючи з 17 липня, дозволена робота музеїв, кінотеатрів та інших закладів культури.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про пом'якшення карантину повідомив у Facebook заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. Рішення ухвалила місцева комісія з надзвичайних ситуацій.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я на 17 липня, Львівська область не готова до ослаблення карантину. За останню добу в регіоні виявили найбільшу кількість нових інфікованих.

Показники для ослаблення протиепідемічних заходів. moz.gov.ua

Незважаючи на це, закладам дозволили відновити прийом відвідувачів при наповненні не більше 50% та одієї особи на 5 квадратних метрів площі.

Відкритися, за рішенням влади, можуть:

театри;

кінотеатри;

музеї (можливість приймати відвідувачів у приміщенні);

концертні установи та культурні центри;

бібліотеки;

молодіжний центр;

народні доми;

Палац культури ім. Хоткевича;

галереї.

"Ще минулого тижня наші служби провели обстеження всіх установ культури на готовність до відновлення роботи. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано протокольно, що установи культури готові до відкриття", – написав Москаленко.

Скриншот

Скриншот

Додамо, за добу 16 липня в Україні найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 132. Область лідирує в антирейтингу за загальною кількістю інфікованих (7754 випадків, із яких летальних – 203).

Статистика на 17 липня. РНБО

Крім того, найбільше активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Ситуація з COVID-19 в Україні. РНБО

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 17 липня, в Україні офіційно підтверджено 57 264 випадки коронавірусної інфекції. З них 809 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 1456 осіб (+11 за добу), а 29 769 пацієнтів (+838) повністю побороли хворобу.