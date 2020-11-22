На Львівщині помітили автобуси з "журналістами" спортивної зовнішності. Відео

У неділю, 22 листопада, у центрі Дрогобича Львівської області було помічено два автобуси із близько 100 молодиками.

Як повідомляється на сайті громадянської мережі "Опора", поліція вже провела перевірку і встановила особи цих людей. Трьох із них прописано в Запорізькій області, решту – у Львівській (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Правоохоронці поспілкувалися з молодиками, які розповіли, що вони планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами", – йдеться в повідомленні.

Вони показали посвідчення видання "Нова пора", зареєстрованого в Запорізькій області.

Представники цього видання вже намагалися потрапити у приміщення виборчих дільниць №461735 (місто Стебник) та №461718 (місто Дрогобич). Голови комісій разом із поліцейськими у праві присутності їм відмовили.

В одного з "представників ЗМІ" не було печатки на журналістському посвідченні, іншій – мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада в Україні проходить другий тур місцевих виборів – 2020. Повторне голосування призначено в 11 містах, зокрема й у Дрогобичі.