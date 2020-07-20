У Жовкві на Львівщині 20 липня померла 28-річна породілля, у якої раніше підтвердили коронавірус COVID-19. Немовля перебуває у важкому стані, за його життя борються лікарі.

Як розповів головний лікар Жовківської центральної районної лікарні Ігор Шевців, дитина народилася через кесарів розтин у ніч на 18 липня, передає ZAXID.NET.

За його словами, жінка є мешканкою Яворівського району. До лікарні її госпіталізували з підтвердженим COVID-19. Зараз за життя немовляти борються неонаталоги неонатального центру Львівської обласної клінічної лікарні.

"Жінці 28 років, вона з Яворівського району. У п 'ятницю вночі вона на 27 тижні вагітності народила дитину через кесарів розтин. Ми зробили все, що могли. Усі спеціалісти, яких тільки можна було залучити: починаючи від обласних і закінчуючи академіком Олександром Паєнком, були залучені. Але врятувати її не вдалося", – сказав Шевців.

Подробиць стану здоров'я, з яким жінку госпіталізували до лікарні, лікар не розголошує, до офіційного заключення паталогоанатомів.

Завідувачка відділення інтенсивної терапії недоношених новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні Зоряна Салабай повідомила, що дитина зараз перебуває у їхньому відділенні на штучній вентиляції легень у дуже важкому стані.

Зазначимо, станом на ранок, 20 липня, на Львівщині на коронавірус захворіло 8 115 мешканців області. З них 1605 хворих вже одужали, 209 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Волині після кесаревого розтину в обласній лікарні померла породілля, мама п'ятьох дітей. Лікарі кажуть, що тест підтвердив наявність коронавірусу. А ось у новонародженої дівчинки інфекцію не виявили.