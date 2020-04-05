У суботу, 4 квітня, на Львівщині помер перший пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірус COVID-19.

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Загиблим виявився 69-річний чоловік. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, написала пресслужба ЛОДА на своєму сайті.

За словами Васька, позитивний результат тесту, який підтвердив у чоловіка коронавірус, отримали лише у неділю вранці, 5 квітня. У пацієнта була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Примітно, що у загиблого також були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.

На Львівщині помер перший інфікований COVID-19. Ілюстрація

Васько повідомив, що 5 квітня на Львівщині COVID-19 виявили у ще однієї особи – жінки, 1979 року народження.

За його словами, стан пацієнтки – важкий. Вона перебуває у реанімаційному відділенні Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні. Загалом на Львівщині від коронавірусу одужало вже троє осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок зараження коронавірусом – із них 32 летальні, водночас 25 пацієнтів одужало. Всього за добу COVID-19 діагностували у 156 нових пацієнтів, серед яких 12 дітей.

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