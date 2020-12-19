На Львівщині під час відкриття ялинки повалив дим. Відео

У Трускавці Львівської області під час урочистого відкриття ялинки на центральній площі міста пішов дим з верхівки дерева.

Як пишуть "Варто-Галицькі новини", задимлення почалося після декількох хвилин після включення гірлянд. Після чого освітлення швидко відключили.

Пізніше гірлянди знову намагалися запалити, але кожен раз йшов дим. Як пояснила глава відділу культури Тетяна Татомир, трапилося коротке замикання через що пішов дим.

Відзначимо, що пригода сталася 18 грудня. До свята Святого Миколая місцевими чиновниками було обіцяно полагодити систему освітлення на ялинці.

Відзначимо, що сьогодні, 19 грудня, у Києві під час запалення головної ялинки країни на Софійській площі сталася невелика пожежа – через феєрверки загорілися декорації біля святкового дерева. До того ж, незважаючи на карантинні обмеження для масових заходів, кияни та гості столиці прийшли без масок і не дотримувалися дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі під час відкриття новорічної ялинки біля міської мерії на Думській площі включили російський шансон.