Перевізники Львівської області вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення, незважаючи на заборону спеціальної комісії на тлі карантину.

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Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, уточнивши, що вони припинили акцію протесту під станами обласної державної адміністрації.

"Перевізники Львівщини припинили акцію протесту біля Львівської обласної державної адміністрації та вирішили самовільно відновити приміські та міжміські перевезення", – підкреслив він.

Глава Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів ZAXID.NET, що перевезення поновлюються з 15-16 червня. Він зазначив, що комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не прислухалася до них і заборонила працювати.

"Ми почали потихеньку працювати. Бачимо, що влада не розуміє нас. На те, що ми будемо стояти під стінами ОДА, вони абсолютно не реагують, тому ми шукаємо інші шляхи реалізації своїх прав на роботу", – розповів Велійка.

Він уточнив, що перевізники укладають договори з підприємствами в районах, селищах і селах, а також з місцевою владою, щоб на їх основі почати легально працювати.

Планується відновити перевезення на 50%, зараз в режимі спецперевозок працюють тільки 7% приміських автобусів.

Перевізники пообіцяли, що будуть дотримуватися протиепідемічних заходів.

На Львівщині перевізники вирішили самовільно відновити роботу та пригрозили протестами

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