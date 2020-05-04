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4 травня • оновлено в 23:04
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На Львівщині пам'ятником Богоматері зіпсували вигляд стародавнього городища. Фото

3.1т
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У Львівській області через будівельні роботи змінили вигляд унікального Стільського городища.

Це сталося під час установки скульптури Богоматері, повідомляється на сторінці "Львівське Опілля" у Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Стільське городище у Львівській області

Стільське городище у Львівській області

Borys Javir

Зазначається, що в селі Дуброва майже два тижні тривають будівельні роботи – проводиться масштабний насип грунту і встановлюється фігура Богоматері.

"Роботи не санкціоновані ані місцевою ОТГ, ані відповідальними за збереження історичної спадщини органами обласної влади. Органи, які повинні контролювати збереження пам'яток, не втрутилися протягом двох тижнів і не реагують зараз. Вимагаємо розслідування, реакції і збереження унікального вигляду пам'ятника. Ми не проти нових сакральних об'єктів, але такі об'єкти не повинні знищувати історичну спадщину України", – йдеться у повідомленні.

Вигляд Стільського городища у Львівській області змінено

Вигляд Стільського городища у Львівській області змінено

facebook.com/lvivskeopillya

Стільське городище білих хорватів VIII-X століття є історико-культурним заповідником і пам'ятником археології національного значення. Воно було відкрите в 1970-х роках ХХ століття. Археологи встановили, що на порослому лісом плато в IX – початку XI століть існувало велике місто з населенням близько 40 тисяч людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові активісти затримали чоловіка, який наносив на постаменти і пам'ятники в місті комуністичну символіку.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
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