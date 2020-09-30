На Львівщині мати розстріляла дітей з рушниці і наклала на себе руки

У Старобільському районі Львівської області правоохоронці знайшли на території бази відпочинку тіла 36-річної жінки та її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України у Львівській області. За попередньою інформацією, 29 вересня близько 22.30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події.

Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці. Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, родина начебто була благополучною, загибла жінка була власницею бази відпочинку, де трапилася трагедія. Раніше про будь-які проблеми всередині сім'ї відомо не було. Записки на місці трагедії не знайдено.

На Львівщині мати розстріляла дітей з рушниці. lv.npu.gov.ua

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство" та п.1 , п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Волзький Волгоградської області Росії місцеву жительку запідозрили у вбивстві чоловіка. Вона нібито зарізала його під час сварки.