На Львівщині мати розстріляла дітей з рушниці і наклала на себе руки

У Старобільському районі Львівської області правоохоронці знайшли на території бази відпочинку тіла 36-річної жінки та її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України у Львівській області. За попередньою інформацією, 29 вересня близько 22.30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події.

Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці. Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, родина начебто була благополучною, загибла жінка була власницею бази відпочинку, де трапилася трагедія. Раніше про будь-які проблеми всередині сім'ї відомо не було. Записки на місці трагедії не знайдено.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство" та п.1 , п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Волзький Волгоградської області Росії місцеву жительку запідозрили у вбивстві чоловіка. Вона нібито зарізала його під час сварки.