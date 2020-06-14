На Львівщині люди забили на карантин і штурмували секонд-хенд. Відео

У Червонограді Львівської області натовп штурмував секонд-хенд, ігноруючи протиепідемічні заходи під час карантину.

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Багато хто не дотримувався соціальної дистанції, періодично штовхав один одного в черзі, а деякі були навіть без масок. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Teza (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

На Львівщині люди штурмували секонд-хенд, забувши про карантин Telegram Teza

"У Червонограді на Львівщині натовп штурмує секонд-хенд. Хочуть нових рекордів по коронавірусу, тому що за цю добу кількість нових хворих трохи зменшилася: плюс 648. Вчора було більше – плюс 750", – сказано в повідомленні.

(Відео Telegram Teza)

Telegram Teza

Нагадаємо, що станом на ранок 14 червня у Львівській області зафіксовано 2797 випадків коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одеському клубі Ibiza влаштували велику вечірку, незважаючи на діючі в Україні карантинні обмеження.

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