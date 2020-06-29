На Львівщині люди влаштували масове купання проти COVID-19. Відео

Тимур Григоренко Суспільство 14:22, 29.06.2020 Оновлено: 14:23, 29.06.2020

У селі Раковець, Львівська область, під час епідемії коронавірусу (COVID-19) десятки людей влаштували масове купання в джерелі.

Про це в Facebook повідомив Віктор Католик, опублікувавши відео за 28 червня.

"Треба поїхати на святе джерело, помочити ноги, щоб коронавірус нас стороною обходив", – підписав він відео.

На показаних кадрах видно, як люди ходять босоніж у воді і вмиваються. При цьому ніхто не носить маску на обличчі та не дотримується дистанції.

Відзначимо, що Львівська область входить в топ антирейтингу за кількістю нових випадків зараження вірусом в Україні.

Нагадаємо, що станом на понеділок, 29 червня, коронавірус в Україні виявлено у 43 628 осіб. З них у 646 пацієнтів хвороба підтвердилася за останню добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в п'яти областях не зафіксували нові випадки зараження на COVID-19.

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