На Львівщині лікарня не отримала тести на перевірку корронавірусу

У Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих, який обрали для госпіталізації пацієнтів з підозрою на COVID-19, не передали тест-систем для визначення вірусу.

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Про це повідомило "Слідство.Інфо" із посиланням на відповідь на запит. "У КНП КП "Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи є в наявності 0 шт. тестів для експрес-діагностики для виявлення коронавірусу та ПЛР тестів у кількості 0 шт.", –сказано у відповіді.

Крім того, в установі зазначили, що мають дев’ять апаратів для штучної вентиляції легень, які використовують для хворих коронавірусом пацієнтів.

Раніше голова Львівської ОДА Максим Козицький назвав Львівський госпіталь ветеранів війни одним із закладів, куди прийматимуть людей з підозрою на коронавірус. Тож нині всіх пацієнтів закладу, які раніше там лікувалися, виписали.

Разом із тим, 24 березня Львів отримав партію тест-систем для визначення коронавірусу. Окрім цього, на Львівщині, відповідно до даних з Prozorro, раніше придбали понад 300 засобів для його діагностики. Утім, у шпиталь вони ще не потрапили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центр громадського здоров'я МОЗ України отримав із Китаю 521 тест-систему для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавірусу COVID-19.

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