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На Львівщині чоловік перерізав вени стоматологу прямо в кабінеті: фото з місця НП

2.2тЧитати матеріал російською

У середу, 5 червня, в селі Мшана Городоцького району Львівської області в стоматологічному кабінеті чоловік напав на лікаря та наніс йому ножові поранення.

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, нападник перерізав стоматологу вени, потерпілого госпіталізували (щоб подивитися фото з місця НП, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією відділу комунікації поліції Львівської області, правоохоронці попередньо встановили, що тілесні ушкодження 55-річному лікарю наніс 65-річний іноземець. Він проживає в одному з сіл Городоцького району.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

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На Львівщині чоловік перерізав вени стоматологу

На Львівщині чоловік перерізав вени стоматологу

Facebook Igor Zinkevych

На Львівщині чоловік перерізав вени стоматологу

На Львівщині чоловік перерізав вени стоматологу

Facebook Igor Zinkevych

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст.15 ч.1 ст.115 (замах на вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в одному із супермаркетів Києва відвідувач раптово накинувся на дитину та спробував скрутити їй шию.

Також у Києві чоловік напав на жінку та її доньку підліткового віку і вчинив спробу зґвалтування.

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леня зе
леня зе
ще шо,реформы внучки полицая.ренген сестры,доктора могилизации,стоматолог прямо во дворе дома?
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