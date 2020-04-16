На Львівщині через коронавірус помер солдат ЗСУ

У Львівській обласній інфекційній лікарні 16 квітня від коронавірусу COVID-19 помер співробітник Збройних сил України.
Як повідомили на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook, перші ознаки нездужання в нього з'явилися 1 квітня, тож у зв'язку з погіршанням самопочуття 8 квітня він був доставлений у Львівську обласну інфекційну лікарню.
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"Захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 було підтверджено за допомогою ПЛР-тестування 12 квітня. Сьогодні, 16 квітня, о 10:20 він помер", – йдеться в дописі.
За інформацією медиків, у чоловіка, крім коронавірусної інфекції, були супутні захворювання.
Зазначимо, це вже другий летальний випадок, зафіксований у ЗСУ через COVID-19. 7 квітня від цієї хвороби померла співробітниця військової частини в Івано-Франківській області.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Збройних силах України за станом на ранок 16 квітня підтверджено 28 випадків інфікування коронавірусом.
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