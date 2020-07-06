На Львівщині частково послабили карантин: що дозволено

У Львівській області дозволили роботу готелів, закладів громадського харчування, спортзалів та фітнес-центрів.

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Рішення про часткове ослаблення карантинних заходів із 7 липня було ухвалене на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомляється на сайті ОДА.

За словами голови облдержадміністрації Максима Козицького, регіон поступово виходить із пікового періоду масових захворювань.

При дотриманні протиепідемічних заходів із вівторка дозволять роботу:

готелів,

закладів громадського харчування,

установ фізичної культури і спорту, спортивних залів та фітнес-центрів.

Також дозволять проведення релігійних заходів за участю більше однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі). Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів несе організатор заходів.

Крім того, комісія на наступному засіданні має намір розглянути можливість відкриття дитячих садочків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області з 3 липня посилили карантинні заходи в місцях масового скупчення людей.