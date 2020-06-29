На Львівщині блискавка вдарила жінку, потрапивши в будинок через розетку

Кирило Лютий Суспільство 22:17, 29.06.2020 Оновлено: 23:06, 29.06.2020

У Львівській області блискавка через розетку потрапила в 37-річну Галину Герелей, яка знаходилася вдома.

Як сказано в сюжеті ТСН, блискавка залишила слід на спині, яких схожий на павутину з маленьких шрамів.

"Я спиною [на підлозі] сиділа до розетки, чую – постріл в мене, і світло згасло. Дуже почало боліти, ноги відмовляти. Чоловік викликав швидку і він мене до тями приводив", – розповіла жінка.

Відстань від Галини до розетки становила близько трьох метрів. Поруч знаходилися діти, але їх блискавка не зачепила. Зараз жінка відчуває себе краще, але залишиться під наглядом лікарів-кардіологів – блискавка в першу чергу вражає серце.

Як писав OBOZREVATEL, недавно на Житомирщині блискавка спалила будинок і пройшла через тіло матері 9 дітей. Жінку вдарило струмом, оскільки вона трималася за металеву ручку дверей.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Філарет заговорив про новий томос і відмову від ПЦУ

Українці повинні бути готові до нового вторгнення Росії, – заступник голови МЗС України

Прессекретарка Разумкова похвалилася гонками на Tesla на швидкості 150 км/год

Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, – глава профспілки Волинець

Больно, что страну киборгов клеймят дешевой репутацией скоморохов