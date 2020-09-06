На Львівщині 7-річна дівчинка потрапила до реанімації через укус змії. Ілюстрація.

На Львівщині змія вкусила дівчинку, 2013 року народження.

Як написала пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook, 5 вересня постраждалу госпіталізували у реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні.

Дівчинка – мешканка села Красне Турківського району Львівської області, 2013 року народження. Змія вкусила її у праве стегно.

Пост у мережі. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії медики дістали з шлунка жінки змію, яка заповзла їй в рот під час сну.

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