На Львівщині 20-річна дівчина з COVID-19 впала в кому й померла

У Львівській області померла 20-річна дівчина з коронавірусною інфекцію та пневмонією, не дочекавшись результатів ПЛР-тесту.

Перед тим вона впала в кому, й лікарі не змогли врятувати їй життя. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що дівчину минулої п'ятниці госпіталізували до Стрийської лікарні, в неї діагностували важку двобічну пневмонію. Пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, після чого вона й впала в кому.

Також відомо, що з тиждень мешканка Львівщини лікувалася вдома. Вона отримала позитивний ІФА-тест і чекала на результати дослідження методом ПЛР. Медики запевняють, що пацієнтка також мала супутні захворювання, але не розголошують, які саме.

"На комп'ютерній томографії клінічно класично мало вигляд, як ковідна пневмонія. Вона (дівчина. – Ред.) була нетранспортабельна, впала в кому. Всі необхідні консультації було проведено. За таких пневмоній... буквально два-три дні й усе", – пояснив головний лікар Стрийської міської лікарні Осип Бегей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові від коронавірусу померла співробітниця міського обласного лабораторного центру МОЗ, що стало вже другим випадком серед лаборантів із таким діагнозом.