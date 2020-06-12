Честно, не знаю даже с чего начать, поэтому начну с главного: по количеству разведданных оккупированная рф часть Луганской области уверенно приближается к 2014-му году, когда, благодаря тем, кого не существует в черно-белом мире диванных патриотов, были спасены сотни жизней наших военных. Да, дерьма хватает в Луганске, в том числе двуного и ватного, не спорю. Но кто больше предатель: тот, кто в 2019 году голосует вне оккупации за "Оппоблок" или тот, кто не скрывает того, что он ненавидит страну, в которой прожил ни один год? У меня нет ответа на этот вопрос. А у вас?

Но давайте о хорошем лучше, а точнее о тех, которые видят все и знают все про всех в оккупированном рф Луганске. В это Наши люди срисовали ихтамнетов. Прям сегодня. Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет ОБСЕ по просьбе луганчан.

А теперь к сути или о тех, кто их там есть и скоро превратятся в их там сдохов. Заехали россияне в Луганск в районе 5 утра и разместились в захваченном помещении МВД. В этом же помещении, а точнее на крыше здания, русские, которые все-таки их там есть в Луганске, установили кучу антенн + также установили антенны во дворе + поставили глушилки связи. Гаражи на территории захваченного МВД русские повзламывали и туда позаганяли военную технику [снова передаю привет ОБСЕ по просьбе луганчан].

Кроме всего вышеописанного русские притащили с собой беспилотники производства рф, которые видели местные жители. Кстати, для справки: опытный луганчанин на слух различает, как летит БПЛА производства рф и украинские БПЛА. И их этому научила не Америка, а именно россия.

И последнее. Граждане ихтамнеты зашли колонной. Количество будущих ихтасмдохов - 8 грузовых авто. В тушках это приблизительно рыл 160. И снова привет слепоглухонемому ОБСЕ из Луганска от местных жителей.

Эпилог. Уверен, что скучно на Луганщине не будет в скором времени, ведь ихтамнетов пригнали или для помощи удержания позиций на стороне макак лыныры, или для разгона бастующих шахтеров.

Ну, а Нашим людям из оккупированного рф Луганска хочу сказать спасибо и выразить огромное уважение. Спасибо за работу. Луганск - Украина. Был, есть и будет.