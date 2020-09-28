На Луганщині загорілися 20 га лісу: пожежу гасять уже другий день. Фото

Станом на ранок понеділка, 28 вересня, у селі Нижньотепле Станично-Луганського району Луганської області продовжують гасити пожежу, що спалахнула напередодні на 20 га лісу.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що станом на 7 годину ранку відкритого вогню не спостерігається. Однак продовжується гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки.

До гасіння залучено 101 особу та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 особи особового складу та 10 одиниць техніки. На місці працює оперативна група ГУ ДСНС України в Луганській області.

Нагадаємо, інформація про те, що в селі Нижньотепле спалахнула пожежа, надійшла до рятувальників увечері 27 вересня. О 22 годині пожежу було локалізовано.

Рятувальники продовжують гасити пожежу. Фото: dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на території колонії під Києвом трапилася пожежа. Опубліковано перші кадри з місця події.