На Луганщині зафіксували найнижчий показник COVID-19 по Україні

Олексій Тітофф Суспільство 09:18, 16.11.2020 Оновлено: 09:49, 16.11.2020

Станом на ранок понеділка, 16 листопада, в Луганській області зафіксовано найнижчий показник кількості нових заражених коронавірусом (COVID-19) – 22.

Усього в області зареєстровано 5 169 випадків інфікування, повідомляє офіційний сайт РНБО.

Водночас у сусідній Донецькій області виявили 218 нових заражених (усього 17 201). Навіть на Кіровоградщині, де найменше хворих на COVID-19 – 3710, за добу вірус знайшли в 59 осіб.

Епіцентрами хвороби за добу в Україні стали Київ (879), Дніпропетровська (847), Запорізька (807), Київська (648) та Одеська (633) області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок понеділка, 16 листопада, підтверджено 545 689 випадків коронавірусу. З них 9832 були виявлені за попередню добу.

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