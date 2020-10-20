На Луганщині в квартирі підірвалися батько і син, які розбирали гранату. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 06:12, 20.10.2020 Оновлено: 06:14, 20.10.2020

У Рубіжному Луганської області ввечері 19 жовтня в результаті вибуху постраждали 61-річний чоловік і його 33-річний син. Чоловіки намагалися розібрати гранату.

Обох госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, повідомили в пресслужбі поліції Луганській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, вибух стався на кухні в квартирі на проспекті Переможців в результаті необережного поводження чоловіків з гранатою.

Правоохоронці почали встановлювати більш докладні обставини події.

Граната вибухнула на кухні.
Поліція Луганській області
Чоловіки намагалися розібрати боєприпас.
Поліція Луганській області
Постраждалих під час вибуху госпіталізували.
Поліція Луганській області
Вибух гранати на Луганщині.
Поліція Луганській області

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, правоохоронці виявили в квартирі пенсіонерки патрони для автоматичної зброї і гранати. Арсенал зберігався на балконі на вулиці Мілютенка у Деснянському районі Києва.

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