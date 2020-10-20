На Луганщині в квартирі підірвалися батько і син, які розбирали гранату. Фото

У Рубіжному Луганської області ввечері 19 жовтня в результаті вибуху постраждали 61-річний чоловік і його 33-річний син. Чоловіки намагалися розібрати гранату.

Обох госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, повідомили в пресслужбі поліції Луганській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, вибух стався на кухні в квартирі на проспекті Переможців в результаті необережного поводження чоловіків з гранатою.

Правоохоронці почали встановлювати більш докладні обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, правоохоронці виявили в квартирі пенсіонерки патрони для автоматичної зброї і гранати. Арсенал зберігався на балконі на вулиці Мілютенка у Деснянському районі Києва.