На Луганщині в квартирі підірвалися батько і син, які розбирали гранату. Фото
Вибух стався на кухні
Чоловіки необережно поводилися з гранатою
Обох постраждалих госпіталізували
У Рубіжному Луганської області ввечері 19 жовтня в результаті вибуху постраждали 61-річний чоловік і його 33-річний син. Чоловіки намагалися розібрати гранату.
Обох госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, повідомили в пресслужбі поліції Луганській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, вибух стався на кухні в квартирі на проспекті Переможців в результаті необережного поводження чоловіків з гранатою.
Правоохоронці почали встановлювати більш докладні обставини події.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, правоохоронці виявили в квартирі пенсіонерки патрони для автоматичної зброї і гранати. Арсенал зберігався на балконі на вулиці Мілютенка у Деснянському районі Києва.