На Луганщині в квартирі підірвалися батько і син, які розбирали гранату. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
8,0 т.

  • Вибух стався на кухні

  • Чоловіки необережно поводилися з гранатою

  • Обох постраждалих госпіталізували

На Луганщині в квартирі підірвалися батько і син

У Рубіжному Луганської області ввечері 19 жовтня в результаті вибуху постраждали 61-річний чоловік і його 33-річний син. Чоловіки намагалися розібрати гранату.

Обох госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, повідомили в пресслужбі поліції Луганській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, вибух стався на кухні в квартирі на проспекті Переможців в результаті необережного поводження чоловіків з гранатою.

Правоохоронці почали встановлювати більш докладні обставини події.

Граната вибухнула на кухні.
Чоловіки намагалися розібрати боєприпас.
Постраждалих під час вибуху госпіталізували.
Вибух гранати на Луганщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, правоохоронці виявили в квартирі пенсіонерки патрони для автоматичної зброї і гранати. Арсенал зберігався на балконі на вулиці Мілютенка у Деснянському районі Києва.

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