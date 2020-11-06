На Луганщині священик відпускає гріхи і сповідує через Facebook

У селі Веселе Луганській області онлайн-священик отець Володимир молиться на сайті, відпускає гріхи і сповідує по телефону і через Facebook.

Він зареєстрований у всіх популярних соціальних мережах, де у нього у близько 10 тисяч підписників. Це в десять разів більше, ніж живе в його селі, пише "Сегодня" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, у священика навіть є свій сайт з новинами, думками і власними подкастами.

Володимир Маглена був настоятелем місцевого храму, але після того, як він перейшов до складу православної церкви України – залишив приміщення і перебрався в інтернет.

Його підписники – це ті, хто вірить в Бога, але церкву не відвідують. Як і будь-яка церква, даний онлайн-прихід існує на пожертвування. Таким чином священик зібрав гроші на комп'ютер і на придбання будинку, де живе з сім'єю.

Володимир Маглена відпускає гріхи онлайн. Сьогодні

Священик зареєстрований у всіх популярних соціальних мережах. Сьогодні

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Львівській області затриманий 48-річний священик, який продавав зброю і займався виготовленням патронів. Він купував стартові пістолети і переробляв їх на бойові