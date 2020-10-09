На Луганщині підірвалася пожежна машина: є поранені

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Суспільство
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Пожежна автівка

Під час гасіння лісових пожеж на Луганщині на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина "Амур", троє людей отримали травми.

Подія трапилася вранці 9 жовтня в районі села Болотене Станично-Луганського району, повідомила пресслужба Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Унаслідок вибуху травмовано трьох людей: водія, майстра лісу Станично-Луганського лісництва та співробітника ДСНС.

Усіх постраждалих доставлено до районної лікарні.

Пожежний автомобіль ремонту не підлягає, йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на окупованій Луганщині підірвалися жінка та дитина.

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