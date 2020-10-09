На Луганщині підірвалася пожежна машина: є поранені
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Під час гасіння лісових пожеж на Луганщині на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина "Амур", троє людей отримали травми.
Подія трапилася вранці 9 жовтня в районі села Болотене Станично-Луганського району, повідомила пресслужба Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Унаслідок вибуху травмовано трьох людей: водія, майстра лісу Станично-Луганського лісництва та співробітника ДСНС.
Усіх постраждалих доставлено до районної лікарні.
Пожежний автомобіль ремонту не підлягає, йдеться в повідомленні.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на окупованій Луганщині підірвалися жінка та дитина.