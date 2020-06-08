У Луганській області одружилася пара колишніх бранців "ЛНР" – Вікторія Вороніна і Анатолій Семиренко.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, вони оселилися в Сєвєродонецьку (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Анатолій Семиренко та Вікторія Вороніна Скрін відео ТСН

За ґратами Вороніна та Семиренко провели більше трьох років. Бойовики назвали їх українськими шпигунами. Пара потрапила в списки на передноворічний обмін, саме тоді вони й познайомилися – 29 грудня 2019 року. Одружилися українці через п'ять місяців після зустрічі.

"Поспілкувалися, зрозуміли, що заочно ми були знайомі значно раніше цих всіх подій. Через короткий проміжок часу зрозуміли, що це та людина, яка має бути поруч", – розповіла Вікторія.

Вона, як зазначили журналісти, відновилася в університеті на останньому курсі за спеціальністю реабілітолог.

Весілля українці зіграли скромне. Батьки нареченої через карантин приїхати не змогли, тому на церемонії були тільки сім'я нареченого і кілька друзів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командиром штурмового батальйону так званої республіканської гвардії "ДНР" був російський військовий Євген Іванов із позивним "Спис". Нещодавно він дав інтерв'ю пропагандистам про війну на Донбасі, назвавши себе "добровольцем".

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