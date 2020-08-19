На Луганщині десантники відбили "захоплену" ворогом територію. Фото та відео
Резервні підрозділи Об'єднаних сил в Луганській області провели військові навчання, в рамках яких вони повернули захоплену умовним ворогом територію.
За легендою, противник порушив Мінські угоди і відтіснив українських військовослужбовців з позицій, повідомляється в сюжеті "5 каналу" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Резервістам оперативно-тактичного угруповання "Північ" поставили завдання знищити ворога і повернути позиції на передовій.
Для цього штурмова група десантувалася на умовно окуповану територію і утримувала позиції до підходу основних сил.
Після висадки десанту були розгорнуті інженерні війська, які налагодили переправу через річку Айдар.
Потім під прикриттям димової завіси піхота пішла в контрнаступ під прикриттям танків.
Зазначається, що це був перший етап навчань, який присвячений Дню Незалежності.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 17 по 26 вересня Збройні сили України проведуть командно-штабні військові навчання в Херсонській області.
Маневри відбудуться на тлі ймовірної загрози військової агресії з боку Росії в регіоні.