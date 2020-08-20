На Луганщині десантники відбили "захоплену" ворогом територію. Фото та відео

У Луганській області відбувся перший етап навчань ЗСУ. фото 112.ua.

Резервні підрозділи Об'єднаних сил в Луганській області провели військові навчання, в рамках яких вони повернули захоплену умовним ворогом територію.

За легендою, противник порушив Мінські угоди і відтіснив українських військовослужбовців з позицій, повідомляється в сюжеті "5 каналу" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У навчаннях на Луганщині задіяли авіацію Кадр відео "5 каналу"

Резервістам оперативно-тактичного угруповання "Північ" поставили завдання знищити ворога і повернути позиції на передовій.

Для цього штурмова група десантувалася на умовно окуповану територію і утримувала позиції до підходу основних сил.

Інженерні війська налагодили переправу через Айдар Кадр відео "5 каналу"

Після висадки десанту були розгорнуті інженерні війська, які налагодили переправу через річку Айдар.

Потім під прикриттям димової завіси піхота пішла в контрнаступ під прикриттям танків.

Зазначається, що це був перший етап навчань, який присвячений Дню Незалежності.

ЗСУ відбили захоплені ворогом позиції Кадр відео "5 каналу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 17 по 26 вересня Збройні сили України проведуть командно-штабні військові навчання в Херсонській області.

Маневри відбудуться на тлі ймовірної загрози військової агресії з боку Росії в регіоні.

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