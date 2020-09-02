На Луганщині через пожежу постраждали військові, розпочалася детонація боєприпасів

Юрій Сергієнко Суспільство 20:54, 2.09.2020 Оновлено: 21:07, 2.09.2020

Біля села Лобачеве Луганської області під час пожеж загорілася військова техніка, також постраждали двоє військовослужбовців.

Як стало відомо OBOZREVATEL, також почалася детонація боєприпасів і мін.

Вогонь знищив вантажівку Урал і БМП-2 Збройних сил України. Двоє військовослужбовців отримали опіки, їх госпіталізували.

Також почалася детонація боєкомплекту і в районі мінної загорожі.

Військова техніка згоріла біля села Лобачеве.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській і Луганській областях у середу, 2 вересня, спалахнули лісові пожежі, у результаті яких згоріли кілька будинків.

Площа загоряння становить 80 і 400 гектарів. Гасіння ускладнюється сильними поривами вітру. Проводиться евакуація місцевого населення.

Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду, а прем'єр-міністр відправив на місця події віцепрем'єра Олексія Резнікова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра оборони Андрія Тарана і міністра соцполітики Марину Лазебну.

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