На Луганщині через пожежу постраждали військові, розпочалася детонація боєприпасів
Біля села Лобачеве Луганської області під час пожеж загорілася військова техніка, також постраждали двоє військовослужбовців.
Як стало відомо OBOZREVATEL, також почалася детонація боєприпасів і мін.
Вогонь знищив вантажівку Урал і БМП-2 Збройних сил України. Двоє військовослужбовців отримали опіки, їх госпіталізували.
Також почалася детонація боєкомплекту і в районі мінної загорожі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській і Луганській областях у середу, 2 вересня, спалахнули лісові пожежі, у результаті яких згоріли кілька будинків.
Площа загоряння становить 80 і 400 гектарів. Гасіння ускладнюється сильними поривами вітру. Проводиться евакуація місцевого населення.
Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду, а прем'єр-міністр відправив на місця події віцепрем'єра Олексія Резнікова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра оборони Андрія Тарана і міністра соцполітики Марину Лазебну.