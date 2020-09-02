МоваЯзык

Топтеми:

На Луганщині через пожежу постраждали військові, розпочалася детонація боєприпасів

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
1,1 т.
На Луганщині згоріла військова техніка

На Луганщині згоріла військова техніка.

Біля села Лобачеве Луганській області під час пожеж загорілася військова техніка, двоє також постраждали двоє військовослужбовців.

Як стало відомо OBOZREVATEL, також почалася детонація боєприпасів і мін.

Вогонь знищив вантажівка Урал і БМП-2 Збройних сил України. двоє військовослужбовців отримали опіки, їх госпіталізували.

Також почалася детонація боєкомплекту і в районі мінної загорожі.

Військова техніка згоріла біля села Лобачеве.

Військова техніка згоріла біля села Лобачеве. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській і Луганській областях в середу, 2 вересня, спалахнули лісові пожежі, в результаті яких згоріли кілька будинків.

Площа загоряння становить 80 і 400 гектар. Гасіння ускладнюється сильними поривами вітру. Проводиться евакуація місцевого населення.

Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду, а прем'єр-міністр відправив на місця події віцепрем'єра Олексія Резнікова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра оборони Андрія Тарана і міністра соцполітики Марину Лазебну.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

УкраїнапожежаЗбройні сили України
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство