"На лежаку – Ярош": Береза кумедно потролив росіян на курорті

Позафракційний народний депутат України Борислав Береза розповів про те, як поставив на місце і потролив росіян на курорті за кордоном.

На своїй сторінці у Facebook політик зазначив, що вони самі підійшли до нього на пляжі і почали безцеремонно обговорювати його особу. Однак він вирішив пожартувати над громадянами країни-агресора, використовуючи їхні ж фейки.

"Виходжу на берег. Назустріч мені пара. Він і вона. Бачу, що прямують занурювати свої тілеса в ласкаве море.

– Лідо, Лідо! Дивись, бл*, Береза! – голосним шепотом з московським акцентом говорить він.

– Та ну н*х, точно! – підтримує інтелектуальну бесіду його супутниця.

– Шо, офігіли, запоребрикові? – ласкаво цікавлюся я і додаю: – А он на лежаку Дмитро Ярош лежить. Так що купайтеся, а ми вами потім займемося", – процитував жартівливий діалог з росіянами Береза.

Борислав Береза Facebook Борислава Берези

За його словами, після цього вони швидко зникли в невідомому напрямку, побоявшись навіть подивитися в бік лежака, на який вказав український нардеп.

"Черговий раз переконуюся, що в міфи і жахачки вірять ті, хто їх і придумав", – із сарказмом підсумував він.

Пост Берези потішив українців і вони залишили під ним майже 4 тисячі лайків, понад 160 репостів і понад 100 коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка і ведуча Яніна Соколова розповіла, як на відпочинку у Хорватії до неї спробували звернутися росіяни. Коли вона сказала, що не розмовляє російською, вони обурилися, сказавши: "Які ці українці непривітні".

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