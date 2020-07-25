На курорті України випав великий град: дороги стали білими. Фото і відео

У курортному місті Яремче Івано-Франківської області випала величезна кількість граду, так що після негоди земля здавалася засіяна снігом.

Фото з градом опублікував у Facebook Володимир Сорохманюк. "Середина літа. Липень 2020. Яремче", – написав він.

Відзначимо, що град випав у місті після того, як 24 липня на Прикарпатті оголосили штормове попередження. Протягом доби на території області випали сильні дощі. У деяких районах випав дуже сильний град і найбільше накрило Яремче.

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Град в Яремче Facebook \ Володимир Сорохманюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 липня в Україну повернуться дощі з грозами, проте температури залишаться високими. Опади охоплять усі західні регіони, а також Житомирську, Вінницьку і Київську області. Однак тепло в цих районах збережеться: від 25 до 28 градусів.