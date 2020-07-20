На курортах України – жарко і без опадів: прогноз погоди на тиждень

В Україні на узбережжях Чорного та Азовського морів цього тижня очікується суха і спекотна погода.

Як повідомляє Sinoptik.ua, в Одесі 20 липня невелика хмарність, без опадів. Повітря вдень прогріється до +28 градусів, до вечора температура опуститься до +23 градусів, вночі очікується 20 градусів тепла.

21-22 липня в Одесі буде ясно, температура вдень коливатиметься від 19 до 31 градуса, з 23 по 26 липень – невелика хмарність, +20...+31 градус.

Погода в Одесі

У Бердянську весь тиждень буде сонячним, лише 20 і 22 липня невелика хмарність. Температура не опуститься нижче 21 градуса тепла, максимальна – 31 градус.

Погода в Бердянську

У Кирилівці невелика хмарність буде 20-21 липня, потім до кінця тижня ясно. Повітря прогріється від 21 до 32 градусів.

Погода в Кирилівці

У Затоці 20, 23 і 26 липня також невелика хмарність 24 липня – мінлива хмарність, 21, 22 і 25 липня буде ясно. Мінімальна температура – 19 градусів, максимальна – 32 градуси тепла.

Погода в Затоці

У Залізному порту майже весь тиждень буде ясним, тільки 20 липня невелика хмарність і 23 липня – мінлива хмарність. Температура +20...+28 градусів.

Погода в Залізному порту

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Вазіра Мартазінова розповіла про катаклізми і непередбачувану погоду в 2020 році.