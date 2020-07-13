На курортах України – дощі і спека на вихідних: прогноз погоди на тиждень

В Україні на узбережжях Чорного і Азовського морів цього тижня очікуються дощі, спека повернеться до вихідних.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в Одесі 13 і 14 липня пройдуть грозові дощі, температура повітря опуститься до +24, +25. З 15 по 19 липня буде хмарно з проясненнями, +26, +27. 20 липня пройде сильний дощ, +25, а 21 липня – невеликий дощ, +29.

У Бердянську до кінця тижня температура буде триматися на показниках +27, +28. У понеділок, 13 липня, повітря прогріється до +30, +32, потім знову період невеликого похолодання з вівторка по суботу +25, +26. У середу і четвер, 15 і 16 липня, будуть зовсім не "пляжні" +22, +23. З 12 по 14 липня прогнозуються грозові дощі, в інші дні – сухо і сонячно.

У Кирилівці дощі з грозами пройдуть 13 липня, очікуються пориви вітру до 15 м/с, температура +28, +29. 14, 17 і 18 липня буде +25, а 15 і 16 липня +22, +23. З неділі, 19 липня, повітря прогріється до +31, у вівторок, 21 липня, очікується +34.

В Затоці з 13 по 21 липня очікується хмарна і хмарна з проясненнями погода. Дощі пройдут 13, 20 і 21 липня. Температура повітря триматиметься в межах +25, +27; 12 липня +28; 21 липня +29.

У Залізному порту 13 липня буде +28, +30; з 14 по 16 липня +23, +24; 17 і 18 липня +25, +26; з 19 по 21 липня +27. Дощі прогнозують 14 і 20 липня.

Найбільш відповідною для пляжного відпочинку встановиться погода в Урзуфі Донецької області. 13 липня там очікується +30, +32; 14, 17 і 18 липня +26; 15 і 16 липня буде прохолодно, всього +23; а з 19 липня почнеться справжня спека +32, +33; у вівторок, 21 липня, +35.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня в Україні оголосили про штормове попередження, очікуються сильні пориви вітру.