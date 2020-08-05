На курортах Туреччини коронавірус спалахнув із новою силою

Карина Бондаренко Суспільство 12:02, 5.08.2020 Оновлено: 12:37, 5.08.2020

На курортах Туреччини різко збільшилася кількість заражених коронавірусом.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Фахреттін Коджа у своєму акаунті в Twitter.

"Ми вперше за довгий час бачимо серйозне збільшення кількості заражень", – написав він.

Міністр повідомив, що Туреччина повинна докласти всіх зусиль, аби не допустити подальшого зростання кількості інфікованих.

Зазначимо, що за минулу добу, 4 серпня, в країні було виявлено 1 083 нових випадки зараження. При цьому 18 осіб померли, а 994 одужали.

Близько двох тижнів тому число хворих в Туреччині трималося на рівні трохи більше 900 осіб за добу.

На курортах Туреччини коронавірус спалахнув із новою силою
Фахреттін Коджа в Twitter

Як писав OBOZREVATEL раніше, стало відомо, хто може втратити смак і нюх через коронавірус. Група людей виявилася більш уразлива.

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