На курортах Туреччини коронавірус спалахнув із новою силою
На курортах Туреччини зафіксували спалах коронавірусу
За добу, 4 серпня, було виявлено 1 083 нових випадки зараження, 18 осіб померли
Глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що країна повинна не допустити подальшого зростання числа інфікованих
На курортах Туреччини коронавірус спалахнув із новою силою. shop.impressiatour.com
На курортах Туреччини різко збільшилася кількість заражених коронавірусом.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Фахреттін Коджа у своєму акаунті в Twitter.
"Ми вперше за довгий час бачимо серйозне збільшення кількості заражень", – написав він.
Міністр повідомив, що Туреччина повинна докласти всіх зусиль, аби не допустити подальшого зростання кількості інфікованих.
Зазначимо, що за минулу добу, 4 серпня, в країні було виявлено 1 083 нових випадки зараження. При цьому 18 осіб померли, а 994 одужали.
Близько двох тижнів тому число хворих в Туреччині трималося на рівні трохи більше 900 осіб за добу.
На курортах Туреччини коронавірус спалахнув із новою силою Фахреттін Коджа в Twitter
Як писав OBOZREVATEL раніше, стало відомо, хто може втратити смак і нюх через коронавірус. Група людей виявилася більш уразлива.