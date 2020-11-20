На Крим в 2021 році чекає нова напасть, пов'язана з посухою

У 2021 році в анексованому Росією Криму очікується нашестя сарани.

Такий прогноз дали в Росссельхозцентре, передає "Інтерфакс". Йдеться про масове розмноження мароккскої і зростання популяції азіатської сарани.

Ще влітку співробітник Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко пов'язував можливе нашестя сарани з посухою в Криму.

"Стадна сарана особливо часто з'являється в спекотні роки, коли скорочується кількість площ, де вона може харчуватися. Зазвичай ці комахи живуть в плавнях річок, по берегах каналів, де багато вологи. Коли її не вистачає, сарана починає розселятися, перелітає на поля і поїдає все", – пояснив він свою позицію "Крим.Реалії".

Новий осередок маррокскої сарани був виявлений в Білогірському районі півострова ще в 2019 році.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в анексованому Криму визнали, що проблема з посухою стоїть як ніколи гостро.