На Крим насувається посуха: окупанти почали бити на сполох

Карина Бондаренко Суспільство 12:43, 5.06.2020

Рівень води у водосховищах і річках на території анексованого Криму влітку 2020 року прогнозується як і раніше дуже низьким.

Недостатня зволоженість грунту може привести до посухи. Про це заявили російські вчені, передають РИА Новости.

Посуха в Криму
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"Згідно з даними Росгідромету, на території Республіки Крим та міста Севастополь в літні місяці очікуються низькі рівні води в річках і водосховищах", – заявили окупанти.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в анексованому Росією Криму висихають водосховища. Так, Сімферопольське заповнене всього на 25%, а всього нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.

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